МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роскачестве рассказали, как сделать обед на работе полезным

По словам специалиста Давлекамовой, работникам следует обратить внимание на более полезные альтернативы некоторым продуктам.
Глеб Владовский 2025-08-12 13:42:04
© Фото: IMAGOZoonar.com Ingrid Balabano Globallookpress

Россиянам следует тщательно подбирать продукты, которые не сказываются негативно на их продуктивности на работе. О том, что лучше всего подходит, рассказала в беседе с RT руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

По ее словам, на обед следует организовывать прием пищи так, чтобы он не просто утолял голод, но и приносил пользу для организма. Даже при ненормированном графике организовать сбалансированное питание возможно.

«Можно начать с добавления в рацион 1-2 функциональных продуктов. Например, включить в обеденный рацион функциональный хлеб, который даст чувство насыщения за счет пищевых волокон, а также держать под рукой полезные альтернативы печенью и бутербродам», - цитирует ее слова телеканал.

По мнению эксперта, вместо батончиков в рацион можно включить протеино-злаковые хлебцы с различными вкусами. Кроме того, следует избегать продуктов с огромным количеством сахара, трансжиров и консервантов.

Ранее врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, какими напитками можно утолять жажду в жару, а какие лучше не употреблять.

#организация #обед #рацион питания #польза для организма #рабочее время
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 