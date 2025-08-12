В Роскачестве рассказали, как сделать обед на работе полезным

Россиянам следует тщательно подбирать продукты, которые не сказываются негативно на их продуктивности на работе. О том, что лучше всего подходит, рассказала в беседе с RT руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

По ее словам, на обед следует организовывать прием пищи так, чтобы он не просто утолял голод, но и приносил пользу для организма. Даже при ненормированном графике организовать сбалансированное питание возможно.

«Можно начать с добавления в рацион 1-2 функциональных продуктов. Например, включить в обеденный рацион функциональный хлеб, который даст чувство насыщения за счет пищевых волокон, а также держать под рукой полезные альтернативы печенью и бутербродам», - цитирует ее слова телеканал.

По мнению эксперта, вместо батончиков в рацион можно включить протеино-злаковые хлебцы с различными вкусами. Кроме того, следует избегать продуктов с огромным количеством сахара, трансжиров и консервантов.

Ранее врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, какими напитками можно утолять жажду в жару, а какие лучше не употреблять.