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Врач перечислила напитки, которые опасно употреблять в жару

По мнению эксперта, обычная и минеральная вода - лучший выбор, а вот алкоголь и сладкие напитки в жаркую погоду лучше не брать.
Анастасия Бобылева 2025-07-05 16:23:12
© Фото: Tilo Strauss, Photothek Media Lab, Global Look Press

Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, какими напитками можно утолять жажду в жару, а какие лучше не употреблять. Она посоветовала пить обычную и минеральную воду - не важно, с газами или без, холодный чай без сахара, домашние квас, компот и морс, кисломолочные продукты. Также эксперт порекомендовала изотоники.

«Это напитки, обогащенные электролитами. Они незаменимы при занятиях спортом, особенно в жаркие дни, когда с потом теряется не только вода, но и важные электролиты», - пояснила Татьяна Солнцева, ее цитирует aif.ru.

А вот от алкоголя она порекомендовала воздержаться, так как он приводит к обезвоживанию. К тому же на жаре быстрее происходит опьянение. Также, по словам врача, не стоит пить сладкие напитки - соки, покупной квас, газировки и даже некоторые питьевые йогурты. Из-за них быстрее набирается лишний вес, развиваются инсулинорезистентность и сахарный диабет, могут развиться заболевания почек. Эксперт также назвала в числе опасных напитков тоник.

«Помимо добавленного сахара содержит хинин (7–8 мг на 100 мл). Если время от времени выпивать пару стаканов тоника, беды не будет. Но при регулярном употреблении (2 л в день и более) могут возникнуть нарушение проводимости сердечной мышцы, расширение кровеносных сосудов, спазмы гладкой мускулатуры, избыточное потоотделение», - добавила она.

Ранее диетолог назвал признаки чрезмерного употребления сахара. По словам Алексея Кабанова, если человек употребляет слишком много сахара, он чаще будет болеть простудой, приобретет хроническую усталость и начнет постепенно терять яркость вкусов.

#еда #Жара #врач #диетолог #напитки
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