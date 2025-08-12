МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ираке заявили об острой нехватке воды в стране

Страна испытывает трудности с обеспечением питьевой водой, запасы подземных вод стремительно истощаются.
Дима Иванов 2025-08-12 01:34:40
© Фото: Faisal Bashir, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ирак столкнулся с серьезным дефицитом воды из-за сильной засухи и сокращения поступлений воды из соседних стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника министерства сельского хозяйства Махди Дамада.

По его словам, страна испытывает трудности с обеспечением питьевой водой провинций, а запасы подземных вод стремительно истощаются. Он отметил, что в 2019 году благодаря обильным дождям резервы достигали 65 миллиардов кубометров, но сейчас приток воды из Ирана и Турции минимален, а осадков катастрофически не хватает.

Дамад подчеркнул необходимость создания профессиональной переговорной группы для обсуждения с соседними странами вопроса о водоснабжении Ирака.

Иракские власти объясняют кризис не только климатическими факторами, но и строительством плотин на реках Тигр и Ефрат в Турции и Иране, которые обеспечивают страну жизненно важными водными ресурсами. Ранее министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб сообщил о рекордно низком уровне водных запасов за многие годы, предупредив, что дефицит может привести к остановке сельскохозяйственного производства.

Ранее восемь участников ОПЕК+, включая Ирак, договорились нарастить добычу нефти на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе организации.

#в стране и мире #Ирак #Ближний Восток #Водоснабжение #дефицит
