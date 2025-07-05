Участники ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь участников ОПЕК+ в августе 2025 года увеличат добычу нефти на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе организации.

На онлайн-встрече 5 июля представители альянса, в который входят Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман, обсудили ситуацию на мировом рынке нефти.

Решение о наращивании добычи было принято благодаря стабильным экономическим прогнозам и низкому уровню нефтяных запасов. В ОПЕК+ уточнили, что прирост в 548 тыс. баррелей соответствует четырем этапам увеличения, согласованным ранее весной.

При этом страны могут приостановить рост добычи, если ситуация на рынке изменится. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 3 августа.

Представители российских нефтяных компаний поддержали стратегию наращивания добычи. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ отметил, что подход ОПЕК+ является дальновидным.

В свою очередь, глава «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что увеличение добычи не приведет к переизбытку на рынке, так как решение учитывает сезонный рост спроса.

В июне цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 69 долларов за баррель. Сегодня сентябрьские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне около 68 долларов.