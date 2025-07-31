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ЦБ: международные резервы России установили новый рекорд

Прежнее достижение было установлено меньше месяца назад.
Константин Денисов 2025-07-31 19:51:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Международные резервы РФ установили новый рекорд и на данный момент составляют 695,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 млрд долларов, увеличившись за неделю на 11,8 млрд долларов», - говорится в сообщении.

Главную роль в таком увеличении объемов резервов сыграла их положительная переоценка.

Прежний рекордный показатель был установлен в начале июля и составил 687,3 млрд долларов.

Международные резервы - это иностранные активы, которыми располагают Банк России и правительство РФ. Они включают в себя золотой запас, валюту, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.

#в стране и мире #ЦБ РФ #рекорд #Резервы
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