АТОР: «все включено» в отелях Турции запретить невозможно

Отменить отдых по системе «все включено» в турецких отелях не предоставляется возможным, такой формат активно распространяется по всему миру и страна в случае подобных мер рискует потерять огромное число туристов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Никаких перспектив в ближайшие годы отменить, запретить... all-inclusive на территории Турции нет, если только это будет не решение, исходящее c самого верха и строго контролируемое... Турция рискует потерять огромное количество туристического потока не только из России, но и со всей Европы, которая является вторым, а по совокупному объему первым рынком для Турецкой Республики. И в первую очередь туда люди едут на all-inclusive», - пояснил он.

По словам Мурадяна, даже в случае отмены формата турецкими властями, отельеры найдут выход из ситуации, например, поменяют названия в планах и будут заставлять гостей подписывать счета на оплату, которые «обнулятся» на этапе выселения.

«Тренд на развитие all-inclusive шагает по всему миру и все больше отелей предлагают такую опцию... При этом люди, которые не хотят покупать all-inclusive или не хотят переплачивать за алкогольные напитки имеют возможность покупать туры по формату all-inclusive без алкоголя или брать («шведский стол». - Прим.ред.) только на завтраках. Большинство гостиниц предоставляют такую опцию, она массово доступна для рынков Ближнего Востока, где не пьют алкоголь, но при этом в Турцию (туристы с Ближнего Востока. - Прим.ред.) летают», - добавил собеседник.

Ранее газета Sabah сообщила, что в Турции обсуждают отказ от формата «шведского стола» для борьбы с пищевыми отходами, так как в стране ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, а порядка 50% самого популярного в кафе и ресторанах Турции «завтрака на блюдцах», при котором все его ингредиенты подаются на маленьких тарелках, пропадает. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад о необходимости отмены формата all-inclusive президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет издание.