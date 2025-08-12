МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минюст Молдавии собирается через суд распустить партии блока «Победа»

В стране продолжается борьба власти с оппозицией.
Константин Денисов 2025-08-12 01:31:58
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress

Министерство юстиции Молдавии намерено через суд добиться роспуска партий, входящих в оппозиционный блок «Победа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство юстиции подало сегодня в Апелляционную палату исковое заявление против партий "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". На основании обращения ЦИК министерство юстиции требует признать эти четыре политические партии правопреемниками партии "Шор" и распустить их»», - говорится в сообщении.

Ранее деятельность партии «Шор», лидером которой является Илон Шор, была признана Конституционным судом страны незаконной.

В частности, ЦИК Молдавии передал минюсту сведения о том, что представители четырех партий, входящих в победу, проводили съезд в Москве.

Сам Шор заявил, что «Победа» будет участвовать в парламентских выборах в сентябре 2025 года.

Ранее президент Молдавии Майя Санду созвала совбез для борьбы с «иностранным вмешательством» на выборах.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #оппозиция #Шор
