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Санду созвала совбез для борьбы с «иностранным вмешательством» на выборах

Президент Молдавии считает, что парламентским выборам угрожают извне.
Дима Иванов 2025-07-30 02:06:04
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности, оно состоится 30 июля, следует из сообщения на сайте президента республики.

Во время заседания будут рассматриваться вопросы, связанные с возможным иностранным вмешательством в предстоящие парламентские выборы, намеченные на 28 сентября.

Ранее левая оппозиция провела в Кишинева массовый митинг против правления Санду, в нем приняли участие десятки тысяч граждан. Они прошли с флагами страны и партий к центру города по главным улицам, выкрикивая лозунги «За суверенную Молдавию», «За справедливость» и другие.

#в стране и мире #Молдавия #Совбез #Выборы в Молдавии #Майя Санду
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