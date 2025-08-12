МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач связал с опасными мутациями всплеск заболеваемости менингококком в РФ

По словам собеседника «Звезды», в некоторых случаях заразившийся человек может погибнуть через несколько часов.
Глеб Владовский 2025-08-12 12:48:22
© Фото: IMAGOZoonar.com Matej Kastelic Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Быстрое распространение менингококка в России может быть связано с тем, что вирус мутирует, появляются более заразные и токсичные штаммы. Об этом рассказал «Звезде» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Связано это, наверное, с тем, что он тоже видоизменяется, становится более токсичным, более патогенным и более контагиозным», - отметил специалист.

По словам Осипова, в особо опасных случаях менингококковой инфекции счет идет буквально на часы.

«Менингококк состоит из пяти штаммов. Самый тяжелый и токсичный из них - это штамм B. Бывают молниеносные формы, когда буквально за четыре часа от начала проявления инфекции пациент может погибнуть. Этот штамм вызывает острое кровоизлияние в надпочечники, возникает надпочечниковая недостаточность, сепсис. Менингококк действует и на головной мозг, вызывая менингоэнцефалит, и снижает свертываемость крови», - уточнил врач.

Как подчеркнул собеседник «Звезды», раньше заболеванию были подвержены в основном дети младшего возраста и люди с хроническими заболеваниями, сейчас же заражаются все группы населения.

Осипов отметил, что включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок планируется в 2027 году. В России сейчас разрабатывают отечественную версию препарата. 

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист Екатерина Степанова призвала принять срочные меры из-за быстрого распространения менингококка.

#заражение #наш эксклюзив #бактерии #менингококковая инфекция #видоизменение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 