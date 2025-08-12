Врач связал с опасными мутациями всплеск заболеваемости менингококком в РФ

Быстрое распространение менингококка в России может быть связано с тем, что вирус мутирует, появляются более заразные и токсичные штаммы. Об этом рассказал «Звезде» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Связано это, наверное, с тем, что он тоже видоизменяется, становится более токсичным, более патогенным и более контагиозным», - отметил специалист.

По словам Осипова, в особо опасных случаях менингококковой инфекции счет идет буквально на часы.

«Менингококк состоит из пяти штаммов. Самый тяжелый и токсичный из них - это штамм B. Бывают молниеносные формы, когда буквально за четыре часа от начала проявления инфекции пациент может погибнуть. Этот штамм вызывает острое кровоизлияние в надпочечники, возникает надпочечниковая недостаточность, сепсис. Менингококк действует и на головной мозг, вызывая менингоэнцефалит, и снижает свертываемость крови», - уточнил врач.

Как подчеркнул собеседник «Звезды», раньше заболеванию были подвержены в основном дети младшего возраста и люди с хроническими заболеваниями, сейчас же заражаются все группы населения.



Осипов отметил, что включение вакцинации от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок планируется в 2027 году. В России сейчас разрабатывают отечественную версию препарата.

