Более 290 мигрантов задержали в РФ с начала года за подготовку к терактам

Пресечена подготовка мигрантами 18 терактов в местах массового пребывания людей, отметили в НАК.
Игнат Далакян 2025-08-12 12:21:32
© Фото: Национальный антитеррористический комитет

Российские спецслужбы и правоохранительные органы задержали свыше 290 мигрантов за подготовку к терактам в местах массового пребывания людей. Об этом сообщили в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК), который проходил под председательством директора ФСБ Александра Бортникова.

«За семь месяцев текущего года задержано свыше 290 мигрантов, пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового пребывания людей», - было указано в заявлении.

Также в НАК отметили, что в текущем году предотвратили 172 теракта. Отмечалось, что более половины задержанных были молодые люди, среди которых есть несовершеннолетние.

Сегодня в Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, на котором были рассмотрены вопросы исполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

#мигранты #Задержание #НАК #Подготовка к теракту
