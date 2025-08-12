НАК: в России предотвратили 172 теракта в 2025 году

В этом году в России предотвратили 172 теракта, включая 9 вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В сообщении ведомства говорится, что преступления планировались для нанесения ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связаны с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Отмечается, что более половины задержанных - молодежь, среди которых есть несовершеннолетние.

«Растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб», - говорится в сообщении НАК.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Силовики задержали украинского агента, который планировал взорвать машину, когда сотрудник российского оборонного ведомства будет проходить рядом.