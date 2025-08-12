МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАК: в России предотвратили 172 теракта в 2025 году

По данным НАК, более половины задержанных были из числа молодежи, включая несовершеннолетних.
Игнат Далакян 2025-08-12 12:05:28
© Фото: РИА Новости

В этом году в России предотвратили 172 теракта, включая 9 вооруженных нападений на образовательные организации. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В сообщении ведомства говорится, что преступления планировались для нанесения ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также связаны с нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Отмечается, что более половины задержанных - молодежь, среди которых есть несовершеннолетние.

«Растет число фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии, отмечается вербовочный интерес, проявляемый к ним со стороны МТО и украинских спецслужб», - говорится в сообщении НАК.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Силовики задержали украинского агента, который планировал взорвать машину, когда сотрудник российского оборонного ведомства будет проходить рядом.

#Россия #в стране и мире #силовики #НАК #предотвращение терактов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 