Минобороны России заявило о нанесении огневого поражения придприятию военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, удалось поразить и цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также места их хранения. Досталось вражеским складам боеприпасов и центру подготовки подразделений ВСУ.

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Его нанесли в 142 районах за сутки.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с поражением позиции подразделения спецназа ГУР ВСУ. Это сделали при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Цель находилась в районе населенного пункта Кривоносовка в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.