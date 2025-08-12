МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский удар поразил предприятие ВПК Украины

Также пострадали цеха производства беспилотников дальнего действия неприятеля, склады боеприпасов и другие объекты.
2025-08-12 12:13:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о нанесении огневого поражения придприятию военно-промышленного комплекса Украины. 

Помимо этого, удалось поразить и цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также места их хранения. Досталось вражеским складам боеприпасов и центру подготовки подразделений ВСУ. 

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Его нанесли в 142 районах за сутки. 

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с поражением позиции подразделения спецназа ГУР ВСУ. Это сделали при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Цель находилась в районе населенного пункта Кривоносовка в Сумской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #СВО #Огневое поражение #впк украины
