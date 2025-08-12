Два китайских корабля столкнулись во время погони за филиппинским судном

В Южно-Китайском море близ острова Хуанъянь произошло столкновение двух китайских военных судов во время преследования филиппинского катера, сообщило издание Manila Bulletin.

Катер китайской Береговой охраны, применяя водометную пушку, преследовал филиппинское судно, но столкнулся с более крупным кораблем Народно-освободительной армии Китая под номером 164. В результате у военного судна появилась пробоина в корпусе, а катер получил повреждения носовой части. Тем не менее корабль №164 продолжил погоню, несмотря на полученные повреждения.

Временный председатель сената Филиппин Джинггой Эстрада призвал китайскую Береговую охрану прекратить опасные маневры против филиппинских судов, включая корабли их Береговой охраны и рыболовные суда. По его словам, такие действия создают угрозу для моряков и рыбаков, а также способствуют ненужному обострению ситуации, демонстрируя лишь превосходство в материально-техническом оснащении, что не приводит к положительным результатам.

Ранее в тот же день представитель китайской Береговой охраны Гань Юй заявил, что их сторона предприняла необходимые меры, такие как сопровождение, блокирование и контроль, для вытеснения филиппинских судов из спорной зоны.

В последние годы в Южно-Китайском море, особенно в районах, на которые претендуют Китай и Филиппины, неоднократно происходили инциденты с участием судов обеих сторон. Китайские корабли Береговой охраны регулярно используют водометы для вытеснения филиппинских судов из спорных акваторий.

Китай на протяжении десятилетий ведет территориальные споры с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины, из-за принадлежности островов Сиша, Наньша и Хуанъянь в Южно-Китайском море, где обнаружены крупные запасы углеводородов.

Ранее стало известно, что отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.