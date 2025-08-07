Российские и китайские корабли начали патрулирование в АТР

Отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении.

Известно, что в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Шаосин». Также туда вошли суда снабжения обеих государств.

Отмечается, что среди основных задач патрулирования – укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

Также моряки из России и КНР традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия на совместных тренировках.

Напомним, что накануне завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». После завершения последнего этапа экипажи обменялись благодарностями и памятными подарками.