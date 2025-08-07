МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские и китайские корабли начали патрулирование в АТР

Среди основных задач патрулирования – укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая.
Виктория Бокий 2025-08-07 02:34:41
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении.

Известно, что в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Шаосин». Также туда вошли суда снабжения обеих государств.

Отмечается, что среди основных задач патрулирования – укрепление военно-морского сотрудничества России и Китая, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

Также моряки из России и КНР традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия на совместных тренировках.

Напомним, что накануне завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». После завершения последнего этапа экипажи обменялись благодарностями и памятными подарками.

#Россия #кнр #корабли #Азиатско-Тихоокеанский регион #«Морское взаимодействие-2025»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 