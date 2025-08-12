Внуку Алексея Береста вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России. Награду передал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее, 17 июля, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Алексею Бересту - командиру группы советских военнослужащих, водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы в мае 1945 года.

«В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда "Золотой Звездой"... И по решению президента историческая справедливость была восстановлена. Мне выпала честь вручить награду внуку Алексея Береста» - сказал Мединский.

Он напомнил, что Берест принимал участие в Великой Отечественной войне, после войны работал, а в 1970 году погиб, спасая девочку из-под поезда.

«Слава богу, в нашей истории всегда были и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам», - добавил Мединский.

Инициатива о присвоении звания Героя России посмертно исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области, которые выдвинули предложение в апреле 2025 года.

30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага. В ночь на 1 мая Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы. Снимок знаменосцев был сделан на следующий день фотографом Евгением Халдеем.

В Ростове-на-Дону установлен бюст Береста на территории завода «Ростсельмаш» и памятник в селе Покровском Неклиновского района. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины - он родился в городе Ахтырка Сумской области.