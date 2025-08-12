МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Внуку Алексея Береста вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в силу обстоятельств Берест не был награжден «Золотой Звездой» при жизни, и по решению президента историческая справедливость была восстановлена.
Андрей Аркадьев 2025-08-12 11:55:18
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Внуку Алексея Береста вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России. Награду передал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее, 17 июля, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Алексею Бересту - командиру группы советских военнослужащих, водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы в мае 1945 года.

«В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда "Золотой Звездой"... И по решению президента историческая справедливость была восстановлена. Мне выпала честь вручить награду внуку Алексея Береста» - сказал Мединский.

Он напомнил, что Берест принимал участие в Великой Отечественной войне, после войны работал, а в 1970 году погиб, спасая девочку из-под поезда.

«Слава богу, в нашей истории всегда были и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам», - добавил Мединский.

Инициатива о присвоении звания Героя России посмертно исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области, которые выдвинули предложение в апреле 2025 года.

30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага. В ночь на 1 мая Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы. Снимок знаменосцев был сделан на следующий день фотографом Евгением Халдеем.

В Ростове-на-Дону установлен бюст Береста на территории завода «Ростсельмаш» и памятник в селе Покровском Неклиновского района. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины - он родился в городе Ахтырка Сумской области.

#в стране и мире #Герой России #золотая звезда #Мединский #берест
