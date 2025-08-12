МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: не менее 12 наемников ликвидированы при ударе по лагерю ВСУ в Кропивницком

Удар произошел 21 июля. Одна из ракет поразила склад боеприпасов.
2025-08-12
Не менее 12 иностранных наемников погибли в результате ракетного удара по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом сообщила газета New York Times.

«Ракетная атака на тренировочный лагерь, который находится недалеко от города Кропивницкий, произошла 21 июля в тот момент, когда добровольцы были в столовой... Удар также пришелся на склад боеприпасов», - говорится в материале.

Отмечается, что сигнала воздушной тревоги не было. Кроме того, в столовой, куда пришелся один из ударов, не оказалось аптечек первой помощи.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по подразделению спецназа ГУР ВСУ в Сумской области.

