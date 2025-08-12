В Мурманской области почтили память экипажа атомной подлодки «Курск»

В Мурманской области люди почтили память погибших подводников. 12 августа для Северного флота трагическая дата - именно в этот день в 200о году произошла катастрофа атомной подлодки «Курск». Корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен пообщалась с сыном одного из членов экипажа. Игорь Багрянцев вспомнил, каким был его отец Владимир.

«Когда я был маленький, отец водил меня по кораблям, тем, которые стояли в 7-й дивизии. Я все их облазил, мне это было очень интересно», - рассказал он нашему корреспонденту Елене Сивонен.

Игорь Багрянцев сегодня служит старшим помощником командира АПЛ «Казань». Решение продолжить династию он принял после гибели отца.

«Мой отец для меня герой, он отдал свою жизнь за Отечество. Я считаю, все подводники, которые находятся там, в списках, пожертвовали собой для того, чтобы Россия жила, процветала. Они показали пример того, как надо служить, безвозмездно», - отметил он.

Подлодка «Курск» вышла в последний поход 10 августа 2000 года. 12 августа во время учений в Баренцевом море на борту произошел взрыв. Лодка затонула на глубине 108 метров. Погибли все 118 подводников.

«Подводную лодку со дна моря подняли спустя год после трагедии – в 2001 году. Сам атомоход утилизировали, а рубку сохранили. Сегодня этот памятник, часть мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время», - рассказала Сивонен.

На мемориале установлена табличка с названиями подлодок, на которых произошли трагедии и символическое изображение ладони - в память о моряках, ушедших в море навсегда.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.