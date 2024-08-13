Митинг в память о трагедии на подлодке «Курск» прошел в Видяево

В Видяево Мурманской области прошел траурный митинг, посвященный годовщине гибели экипажа подлодки «Курск». Трагедия произошла 24 года назад в Баренцевом море.

У мемориального комплекса, посвященного погибшим в океане морякам, собрались офицеры Северного флота, представители власти и общественных организаций. После заупокойной литургии участники митинга и жители возложили к памятнику цветы.

Трагедия случилась 12 августа 2000 года. Тогда погиб весь экипаж «Курска» - 118 человек. Траурные мероприятия традиционно проходят в Мурманской области в день катастрофы.