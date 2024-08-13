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Митинг в память о трагедии на подлодке «Курск» прошел в Видяево

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года, погиб весь ее экипаж - 118 человек.
Анастасия Бобылева 2024-08-13 03:07:07
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Видяево Мурманской области прошел траурный митинг, посвященный годовщине гибели экипажа подлодки «Курск». Трагедия произошла 24 года назад в Баренцевом море.

У мемориального комплекса, посвященного погибшим в океане морякам, собрались офицеры Северного флота, представители власти и общественных организаций. После заупокойной литургии участники митинга и жители возложили к памятнику цветы.

Трагедия случилась 12 августа 2000 года. Тогда погиб весь экипаж «Курска» - 118 человек. Траурные мероприятия традиционно проходят в Мурманской области в день катастрофы.

#в стране и мире #Мурманская область #Трагедия #митинг #траур #подводная лодка «Курск»
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