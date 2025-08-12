На Аляске заявили, что русские и американцы любят друг друга

Русские и американцы должны признать, что между ними есть любовь друг к другу, несмотря на политику. Такое заявление сделал бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

«У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать», - цитирует его слова РИА Новости.

Леман добавил, что на территории Аляски проживает немало русских, некоторые из которых приходятся ему друзьями.

Ранее политик рассказал об огромном русском наследии, которое хранится на территории Аляски. Напомним, в пятницу, 15 августа, на территории штата пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.