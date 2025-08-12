МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Готовивший теракт против военного в Подмосковье хотел избежать мобилизации на Украине

По словам задержанного, он сбежал в Россию в 2023 году.
Глеб Владовский 2025-08-12 10:19:55
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Готовивший теракт в Подмосковье мужчина заявил, что делал это для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. Об этом он рассказал на допросе ФСБ.

По словам задержанного, с ним вышел на связь сотрудник украинских спецслужб, который предложил ему отсрочку в обмен на диверсию. Для этого ему нужно было на предоставленные деньги купить автомобиль и компоненты для изготовления взрывчатки.

«Взрывное устройство было установлено в днище, под запасным колесом... Электронная часть была установлена под рулевым колесом», - рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что российские силовики предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Задержанный собирался припарковать машину, начиненную более чем 60 кг взрывчатки, в установленном месте и привести бомбу в действие в момент прохода российского военнослужащего.

#Подмосковье #Теракт #ФСБ #Диверсия #взрывчатка
