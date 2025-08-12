МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Так президент США ответил на вопрос о возможности победы Киева в конфликте с РФ.
Дима Иванов 2025-08-12 00:37:08
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности победы Украины в конфликте с Россией, заявил, что Россия исторически одерживала верх в войнах и выживала. Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме.

Трамп рассказал, что обсуждал эту тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого назвал своим другом. По словам президента, Орбан подчеркнул, что Россия - огромная страна, которая всегда побеждает и выживает в войнах.

Трамп отметил, что Россия в прошлом одолела таких исторических лидеров, как Адольф Гитлер и Наполеон, пишет aif.ru.

Кроме того, Трамп упомянул, что Орбан высказал еще одно примечательное мнение, указав, что Китай превосходит США в торговле, тогда как Россия доминирует в боевых действиях.

Ранее турецкое издание Milliyet выразило мнение, что во время саммита Россия-США на Аляске президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров как победитель.

#в стране и мире #Трамп #гитлер #наполеон #военные победы России
