ФСБ: теракт в ЖК «Алые паруса» совершил смертник

Киев прибегает к таким провокациям с начала 2025 года в результате неудач в зоне соприкосновения.
Глеб Владовский 2025-08-11 09:41:38
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости © Видео: ЦОС ФСБ России

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян был убит завербованным украинскими спецслужбами смертником. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Теракт произошел 3 февраля 2025 года в Москве в ЖК «Алые паруса». Уточняется, что Киев завербовал гражданина Армении для совершения теракта.

«Действующий по указанию Украинских кураторов гражданин Армении... выполняя задание, как он предполагал, по банальной передаче посылки, был подорван спецслужбами Украины в холле жилищного комплекса. Киевский режим, желая достичь своей цели, беспринципно разменял жизнь своего исполнителя», - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что киевский режим обманом украл деньги у пяти пенсионерок Московского региона и попытался использовать их в качестве «живых бомб».

