Появились кадры подготовки терактов завербованными Киевом пенсионерками

В ФСБ призвали родственников пожилых провести с ними разъяснительную работу для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.
Глеб Владовский 2025-08-11 08:41:35
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Появились кадры попыток завербованными украинскими спецслужбами пенсионерками совершить теракты в Московском регионе. Видеозаписи опубликовали в ЦОС ФСБ России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в Московском регионе пожилые женщины закладывали самодельную взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы. В ФСБ отметили, что подрыв этих устройств привел бы к гибели и самих исполнителей терактов.

«ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность. Сотрудники специальных служб... никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ЦОС ФСБ России рассказали о пяти пенсионерках, у которых обманом похитили денежные средства. В результате они, в надежде вернуть сбережения, были вынуждены выполнять требования Киева по подготовке терактов.

#Теракт #ФСБ #кадры #пенсионерки #московский регион
