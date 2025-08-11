Появились кадры подготовки терактов завербованными Киевом пенсионерками

Появились кадры попыток завербованными украинскими спецслужбами пенсионерками совершить теракты в Московском регионе. Видеозаписи опубликовали в ЦОС ФСБ России.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в Московском регионе пожилые женщины закладывали самодельную взрывчатку, замаскированную под бытовые предметы. В ФСБ отметили, что подрыв этих устройств привел бы к гибели и самих исполнителей терактов.

«ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность. Сотрудники специальных служб... никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ЦОС ФСБ России рассказали о пяти пенсионерках, у которых обманом похитили денежные средства. В результате они, в надежде вернуть сбережения, были вынуждены выполнять требования Киева по подготовке терактов.