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РФ предложила Украине создать рабочие группы по военным и политическим вопросам

В МИД РФ заявили, что ждут реакции Киева на свою инициативу.
Константин Денисов 2025-08-01 20:11:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия предложила Украине сформировать рабочие вопросы по военным и политическим вопросам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей», - приводит слова Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что пока Москва ждет ответа Киева, однако вместо этого слышит лишь взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского.

Лавров отметил роль США в возобновлении переговоров с Украиной. По его мнению, нынешняя администрация президента США, в отличие от своих предшественников, старается учитывать сложившиеся реалии, а также действительно хочет разобраться в первопричинах возникновения украинского конфликта.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп теряет терпение по украинскому кризису.

#Россия #в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #МИД РФ
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