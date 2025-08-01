РФ предложила Украине создать рабочие группы по военным и политическим вопросам

Россия предложила Украине сформировать рабочие вопросы по военным и политическим вопросам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей», - приводит слова Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что пока Москва ждет ответа Киева, однако вместо этого слышит лишь взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского.

Лавров отметил роль США в возобновлении переговоров с Украиной. По его мнению, нынешняя администрация президента США, в отличие от своих предшественников, старается учитывать сложившиеся реалии, а также действительно хочет разобраться в первопричинах возникновения украинского конфликта.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп теряет терпение по украинскому кризису.