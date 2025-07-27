Рубио: Трамп теряет терпение по украинскому кризису

Президент США Дональд Трамп теряет терпение и все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», - поделился он.

Кроме того, Рубио добавил, что Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта. Глава Белого дома, как передает американский госсекретарь, разочарован, что его контакты с Россией не приводят к тому, чего он хочет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал твердость позиции президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление он сделал после телефонного разговора глав двух государств. По словам Пескова, Путин и Трамп готовы слушать друг друга.