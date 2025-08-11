Экипаж Ми-35М разбомбил позиции украинских боевиков в зоне СВО

Экипаж вертолета Ми-35М ВКС России уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник скрывался в лесополосе, однако разведка смогла установить его точное местонахождение.

По заданным координатам на место вылетел экипаж Ми-35М, который в ходе выполнения боевой задачи применил авиационные ракеты.

В результате позиции боевиков были уничтожены. Националисты понесли значительные потери в живой силе.

После поражения всех целей экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны рассказали, как дроноводы доставили груз для бойцов в дельте Днепра по воде и воздуху.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.