Экипаж Ми-35М разбомбил позиции украинских боевиков в зоне СВО

Экипаж вертолета Ми-35М ВКС России уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, противник скрывался в лесополосе, однако разведка смогла установить его точное местонахождение.
По заданным координатам на место вылетел экипаж Ми-35М, который в ходе выполнения боевой задачи применил авиационные ракеты.
В результате позиции боевиков были уничтожены. Националисты понесли значительные потери в живой силе.
После поражения всех целей экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
