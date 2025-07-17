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В Подмосковье решили дать новый импульс домам культуры

В 50 культурных центрах Московской области появятся онлайн-сервисы и передовые технологии, ИИ. Люди смогут воспользоваться студией звукозаписи, сценой или мастерской.
Марина Крижановская 2025-07-17 00:54:19
© Фото: Jodi & Jake, moodboard, Globallookpress

Подмосковные дома культуры выходят на новый уровень, у них будет единый дизайн интерьера, также их оснастят передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, различными онлайн-сервисами. Всего в Московской области появится до полусотни таких ДК.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый проект получил название «Умный ДК». Как сообщает 360.ru, суть в том, чтобы эти объекты постоянно использовались населением, например, арендовав в нем музыкальную студию.

С помощью сервиса «Открытый ДК» любой желающий может забронировать зал, мастерскую, студию или сцену для проведения какого-либо мероприятия, будь то фотосессия, концерт или репетиция.

«Важно, чтобы они не простаивали, и каждый, кто хочет заниматься, мог делать это в удобное для него время. Для этого мы запустили онлайн-сервис: можно выбрать подходящий тебе дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс», — объяснил губернатор Подмосковья.

Арендуя помещение в таком доме культуры, уточнил Воробьев, людям не нужно будет везти с собой свое аудиооборудование или музыкальные инструменты, поскольку все есть на месте. Также власти позаботились и об инфраструктуре, например, где оставить свой двухколесный транспорт или зарядить телефон, или выйти в Интернет. За порядком в ДК будут наблюдать видеокамеры с функцией ИИ, который также подсчитает количество посетителей в моменте и проанализирует загрузку.

#Подмосковье #Московская область #культура #Андрей Воробьев #досуг #культурный центр #Дома культуры #ДК #Студия звукозаписи
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