ФСБ задержала подростков за подготовку убийства военного химвеществами

Несовершеннолетние получили химвещества, действие которых может привести к смерти, от агентов украинских спецслужб.
Лиза Губина 2025-08-07 08:08:18
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Новосибирске задержали двух подростков, которые готовили убийство военнослужащего ВС РФ с помощью химических веществ, предполагалось отравление офицера, сообщили в СК России. Военный не пострадал.

Уточняется, что несовершеннолетние получили от агентов спецслужб Украины химические вещества, которые вызывают острую сердечную недостаточность, что далее может привести к смерти. На кадрах видно, как задержанные наносят какой-то состав, работая в перчатках.

«Они нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

Речь идет о расследовании уголовного дела по статье о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. На допросе задержанные сообщили, что «нашли работу» в интернете.

«Будьте внимательны и не попадайтесь на обман представителей спецслужб иностранных государств, которые активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети», - предупредили в связи с этим в СК России.

По данным СК, подросткам пообещали денежное вознаграждение.

#Задержание #подростки #химические вещества #военнослужащий вс рф #ЦОС ФСБ России
