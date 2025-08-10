Два человека погибли при атаке ВСУ на Тульскую область

Два человека погибли в результате налета 11 беспилотников ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», - написал Миляев.

По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона предупредил, что опасность воздушной атаки в области все еще сохраняется.