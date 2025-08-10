МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека погибли при атаке ВСУ на Тульскую область

В регионе уничтожили 11 вражеских беспилотников.
Константин Денисов 2025-08-10 23:26:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Два человека погибли в результате налета 11 беспилотников ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», - написал Миляев.

По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона предупредил, что опасность воздушной атаки в области все еще сохраняется.

#в стране и мире #беспилотники #Тульская область #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 