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Россияне смогут воспользоваться 35 новыми сервисами на «Госуслугах»

Сервис «Жизненные ситуации» планирует осуществлять оказание услуг без заявлений от граждан и бизнеса, без посещений ведомств. Государство будет предлагать услуги на основе данных о человеке, которые уже есть в базе.
Дарья Ситникова 2025-07-10 07:09:21
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В 2025 году на «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса. Среди них - планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «Мой питомец», включающий информацию о домашних животных, их здоровье, а также ветклиниках. Об этом рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В список также войдут покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой. Кроме этого, поступление в колледж и техникум, запись в детские кружки и секции, отдых и оздоровление детей, волонтерство, оформление соцобслуживания и прохождение диспансеризации.

С помощью новых сервисов можно будет решить вопросы, возникающие при владении оружием и самоходной техникой, запуск бизнеса онлайн, открытие IT-компании или транспортного бизнеса. Появится возможность на портале «Госуслуги» получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу, воспользоваться бесплатной помощью юриста, а также решить сложные ситуации.

Планируется сделать оказание услуг в рамках сервисов «Жизненные ситуации» без заявлений от граждан и бизнеса, без посещений ведомств. В этом случае государство начнет предлагать услуги на основе данных о человеке, которые уже есть в базе.

«Жизненные ситуации» появились в 2023 году, сейчас работает 35 таких сервисов. Самые популярные из них - строительство дома, выход на пенсию, замена и восстановление документов. На портале также есть сервисы по открытию ювелирного производства, частной школы, детского сада, туробъекта и туркомпании, аптеки, ветклиники, радиостанции, предприятия по производству алкоголя.

#Россия #госуслуги #оказание услуг #«Жизненные ситуации»
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