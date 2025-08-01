Лукашенко предложил провести переговоры «хоть на Луне», лишь бы был результат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры России и Украины где угодно - «хоть на Луне», лишь бы был результат. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Валааме.

«Три раунда прошли в Минске (в 2022 году. - Прим. ред.). Не нравится в Белоруссии - да где угодно, хоть на Луне, но надо садиться и разговаривать, а не бросать камни друг в друга», - заявил Лукашенко.

По его словам, западные лидеры любят делать громкие заявления о том, что хотели бы встретиться с Путиным, но ничего для этого не делают.

В то же время президент России поблагодарил Лукашенко за содействие в переговорах, а также признался, что постоянно рассказывает ему о том, как обстоят дела сейчас, и информирует обо всех нюансах.

Ранее российский лидер отметил, что мир с Украиной не должен иметь никаких временных рамок и ограничений.