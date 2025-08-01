Путин: нужно обсуждать шаги для мира на Украине без временных ограничений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

«И гуманитарные вопросы - это русский язык, независимость и достойные условия развитиия православной церкви - все это в совокупности должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений мира», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что со стороны украинской делегации на переговорах прозвучала мысль о том, что есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Путин согласился с этим тезисом.

Ранее президент России заявил, что переговоры РФ и Украины всегда востребованы и важны.