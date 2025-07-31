Расчеты БПЛА Supercam S350 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» помогли уничтожить пункт управления тяжелыми БПЛА украинских боевиков на Харьковском направлении. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы наших дроноводов и поражения цели.

Во время разведывательного полета расчет российского беспилотника обнаружил вражеский тяжелый коптер в момент, когда тот возвращался на стартовую позицию. Наши бойцы проследили за ним. Координаты найденного пункта управления ВСУ передали командованию.

«Мы нашли, откуда вылетают два расчета "Бабы Яги", когда они летели уже обратно к себе на позицию. Они прилетели на позицию, мы передали координаты посадки и уже отработали конкретно по этим домам, где сидели операторы, и уничтожили», - рассказал начальник расчета БПЛА с позывным Сава.

Артиллерия нанесла удар по цели. Пункт управления и живая сила ВСУ были уничтожены, что подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее российские FPV-дроны уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР. Кадры удара по цели опубликовало МО РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.