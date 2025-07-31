МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Суперкама» показали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

Расчеты БПЛА Supercam S350 проследили за коптером ВСУ и обнаружили пункт управления. Координаты передали командованию, затем артиллерия нанесла удар по цели.
2025-07-31 06:10:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА Supercam S350 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» помогли уничтожить пункт управления тяжелыми БПЛА украинских боевиков на Харьковском направлении. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы наших дроноводов и поражения цели.

Во время разведывательного полета расчет российского беспилотника обнаружил вражеский тяжелый коптер в момент, когда тот возвращался на стартовую позицию. Наши бойцы проследили за ним. Координаты найденного пункта управления ВСУ передали командованию.

«Мы нашли, откуда вылетают два расчета "Бабы Яги", когда они летели уже обратно к себе на позицию. Они прилетели на позицию, мы передали координаты посадки и уже отработали конкретно по этим домам, где сидели операторы, и уничтожили», - рассказал начальник расчета БПЛА с позывным Сава.

Артиллерия нанесла удар по цели. Пункт управления и живая сила ВСУ были уничтожены, что подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее российские FPV-дроны уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР. Кадры удара по цели опубликовало МО РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #ВСУ #дроны #пункт управления #Суперкам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 