NYT: Британия полгода тайно разрабатывала план решения палестинского конфликта

Основные положения документа вошли в итоговое соглашение о перемирии.
Константин Денисов 2025-08-11 05:22:18
© Фото: Алекс Макнотон, РИА Новости

Великобритания на протяжении полугода тайно разрабатывала план урегулирования палестинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times.

Состоящий из восьми пунктов документ был придуман советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Основные положения плана вошли в итоговую резолюцию ООН по Палестине, которую подписали 22 члена Лиги арабских государств.

Резолюция была предложена Францией и Саудовской Аравией. Помимо арабских стран ее утвердили Евросоюз и 17 других государств.

Документ содержит комплексные меры по урегулированию конфликта, включая политические, экономические, гуманитарные и юридические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Израиль перестанет сотрудничать с Лондоном, если он признает Палестину.

#в стране и мире #ООН #Великобритания #палестина
