NYT: Британия полгода тайно разрабатывала план решения палестинского конфликта

Великобритания на протяжении полугода тайно разрабатывала план урегулирования палестинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times.

Состоящий из восьми пунктов документ был придуман советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Основные положения плана вошли в итоговую резолюцию ООН по Палестине, которую подписали 22 члена Лиги арабских государств.

Резолюция была предложена Францией и Саудовской Аравией. Помимо арабских стран ее утвердили Евросоюз и 17 других государств.

Документ содержит комплексные меры по урегулированию конфликта, включая политические, экономические, гуманитарные и юридические мероприятия.

Ранее сообщалось, что Израиль перестанет сотрудничать с Лондоном, если он признает Палестину.