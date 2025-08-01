Коррупцию на Украине внешними институтами типа НАБУ победить нельзя, она захлестывает, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на неофициальной встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры государств встретились на острове Валаам.

«Украина - это страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне?», - задался вопросом Путин.

Глава государства отметил нулевую эффективность привнесенных на Украину извне институтов, которые должны были побороть коррупцию в стране.

«Это унизительное состояние - полное отсутствие суверенитета», - сказал он.

По словам Путина, коррупция характерна для каждой страны, однако большое значение имеют ее объемы.

Напомним, что 23 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. После этого Европейская комиссия пригрозила приостановить финансирование, если ведомства не смогут работать в полном объеме. Одновременно на Украине начались массовые протесты. Вчера Верховная Рада приняла законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП.