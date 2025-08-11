Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение с огромным цунами

США угрожает девятибалльное землетрясение, которое может спровоцировать огромное цунами. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно выводам ученых, которые изучили Каскадную зону субдукции с помощью передовых технологий картографирования, вдоль побережья от Канады до Калифорнии выявлены гигантские разломы общей протяженностью 970 километров.

В настоящее время в этом месте наблюдается геостатическая активность.

Подземные толчки могут спровоцировать сильнейшее землетрясение, последствием которого станет огромное цунами.

Такая катастрофа не только уничтожит всю инфраструктуру побережья, но и серьезно ухудшит экологическую ситуацию в воде и атмосфере.

В последний раз подобные события на территории США наблюдались 325 лет назад - в 1700 году.

Ранее мощное землетрясение на Камчатке спровоцировало угрозу цунами у берегов стран Латинской Америки.