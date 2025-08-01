Путин заявил, что переговоры РФ и Украины всегда востребованы и важны

Президент России Владимир Путин, находясь на острове Валаам, прокомментировал тему переговоров России и Украины.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру», - сказал Путин журналистам.

Российский лидер добавил, что в целом положительно оценивает ход тех переговоров, которые проходят между странами сейчас. Напомним, что делегации стран уже трижды встречались в Стамбуле, результатом чего стали договоренности об обмене пленными и телами погибших.

Также, по словам Путина, условия мира со стороны России остались прежними - теми, которые были озвучены на июньской встрече с МИД РФ.

На Валааме Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.