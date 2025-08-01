МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что переговоры РФ и Украины всегда востребованы и важны

Владимир Путин отметил, что мир нужен долгосрочный, а достигнуть его можно только после подробного обсуждения множества важных вопросов, включая русский язык на Украине.
Константин Денисов 2025-08-01 14:22:58
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, находясь на острове Валаам, прокомментировал тему переговоров России и Украины.  

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру», - сказал Путин журналистам. 

Российский лидер добавил, что в целом положительно оценивает ход тех переговоров, которые проходят между странами сейчас. Напомним, что делегации стран уже трижды встречались в Стамбуле, результатом чего стали договоренности об обмене пленными и телами погибших.

Также, по словам Путина, условия мира со стороны России остались прежними - теми, которые были озвучены на июньской встрече с МИД РФ.

На Валааме Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

 

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Украина #Владимир Путин #Александр Лукашенко #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 