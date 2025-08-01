Условия Москвы по прекращению огня на Украине, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года, остаются актуальными. Об этом сообщил сам глава государства на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Эти условия, безусловно, остались прежними. Это не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством МИД», - сказал российский президент.

Напомним, что 14 июня прошлого года Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Речь шла о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказе Киева от вступления в НАТО, демилитаризации и денацификации страны, а также признании этих регионов, включая Крым и Севастополь, российскими территориями. Выполнение условий, по словам Путина, откроет путь к переговорам и окончательному завершению конфликта.

Президент также отметил, что российская власть сформирована в строгом соответствии с Конституцией, в отличие от нынешнего украинского руководства, которое, по его словам, действует с нарушением собственного основного закона.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что отсутствие выборов на Украине ставит под сомнение легитимность ее власти и может осложнить перспективы мирных переговоров.

Также Путин добавил, что информация об освобождении Часова Яра соответствует действительности. Он предположил, что ВСУ пытаются проводить контратаки, но при этом информация об установлении контроля над городом верна.