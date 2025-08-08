МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы доставили груз для бойцов в дельте Днепра по воде и воздуху

Грузовой дрон может за один вылет доставить несколько килограмм необходимого и полезного груза в заданную точку.
2025-08-08 05:00:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ доставляют боеприпасы, воду и продовольствие российским военнослужащим на островах в дельте Днепра в Херсонской области с помощью грузовых беспилотников по воздуху и безэкипажных катеров на электрической тяге по воде. Об этом сообщает и делится кадрами боевой работы Минобороны России.

Отмечается, что грузовой дрон может за один вылет доставить несколько килограмм необходимого и полезного груза в заданную точку.

По данным российского оборонного ведомства, именно такой мобильный способ доставки применяется на островах. Обычным водным транспортом такая доставка невозможна, так как враг постоянно применяет по российским плавсредствам с военнослужащими FPV-дроны и артиллерию.

«Данные способы доставки позволяют безопасно доставить полезный груз передовым подразделениям, не подвергая опасности личный состав», - подчеркивает ведомство.

Расчеты безэкипажных катеров и грузовых беспилотников сопровождают подразделения прикрытия и системы РЭБ. Подойдя к линии боевого соприкосновения, их оперативно готовят к работе: закрепляют грузы с продовольствием, куда входят консервы, вода, шоколадные батончики, супы быстрого приготовления, дополнительные источники питания для средств связи, боеприпасы и прочее. После этого катер отправляется в точку назначения, а квадрокоптер взлетает и доставляет груз с продовольствием передовым подразделениям на необходимое расстояние.

После того, как боевая задача выполнена и материальные средства на острова доставлены, расчеты благополучно возвращают катера и БПЛА в указанную точку.

Напомним, что ежедневно расчеты беспилотных систем ульяновских десантников доставляют до нескольких десятков килограмм продовольствия и других полезных грузов.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #бпла #доставка грузов #безэкипажный катер #ульяновские десантники
