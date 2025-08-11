МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России хотят снизить возраст вступления в политические партии до 16 лет

Законопроект призван привлечь молодежь к участию в политической жизни страны.
Константин Денисов 2025-08-11 03:08:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В Госдуму РФ внесен законопроект о снижении возраста вступления в политические партии до 16 лет. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы являются председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и группа других депутатов.

По их мнению, возможность вступления в партии можно привязать к возрасту, с которого наступает уголовная ответственность и возможность заключения трудового договора.

Кроме того, такая мера позволит молодежи активно участвовать в политической жизни государства.

«Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии», - говорится в пояснительной записке.

Новый законопроект внесет изменения в закон «О политических партиях», согласно которому сейчас можно стать членом фракции с 18 лет.

Ранее в Госдуме предложили обсудить отмену домашнего задания в школах.

#в стране и мире #молодежь #Госдума РФ #партии #Законопроекты
