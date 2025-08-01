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Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам

Лидеры стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах.
Игнат Далакян 2025-08-01 13:50:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Лидеры посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах.

«Нужное время, нужное место. Очень рад видеть... К старшему брату каждый год езжу», - сказал Лукашенко при встрече.

После краткого молебна неформальное общение президентов России и Белоруссии продолжится.

Лукашенко сначала прилетел в Санкт-Петербург, а потом пересел на вертолет и направился к точке встречи с российским лидером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 1 августа лидеры России и Белоруссии проведут неформальную встречу. В планах глав государств обсудить торгово-экономические связи, международную проблематику, реализацию союзных государств и другие вопросы.

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #встреча #Валаам #неформальная встреча
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