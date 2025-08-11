МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб и 29 пострадали в результате землетрясения в Турции

Подземные толчки ощущались даже в Стамбуле.
Константин Денисов 2025-08-11 03:43:08
© Фото: Murat Kocabas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Один человек погиб и 29 пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Об этом сообщает глава МВД республики Али Ерликая в эфире телеканала TRT Haber.

«В результате землетрясения умер 81-летний гражданин, 29 человек пострадали», - сказал Ерликая.

Также, по его информации, в провинции Балыкесир оказались разрушены 16 домов. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Очаг землетрясения магнитудой 6,1 находился на глубине 11 км. Оно произошло около 20.00 по местному и московскому времени, а толчки ощущались, в том числе, в Стамбуле.

В начале июня в стране произошло землетрясение магнитудой 5,8, жертвой которого стал один подросток, не справившийся с приступом панической атаки.

#Турция #землетрясение #стамбул
