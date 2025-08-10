МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Как минимум четыре человека пострадали из-за землетрясения в Турции

Эпицентр землетрясения располагался в 400 километрах от Стамбула, жители которого также ощущали подземные толчки.
Ян Брацкий 2025-08-10 22:50:38
© Фото: Ирина Попова, РИА Новости

Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир на западе страны. Об этом сообщил глава Минздрава Кемаль Мемишоглу.

«На данный момент медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире, ощущавшегося в ряде соседних провинций, угрозы жизни пострадавших нет», - написал Мемишоглу в соцсети X.

Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Дрожь земли ощущалась в Стамбуле и ряде других городов. Очевидцы сообщают, что в квартирах раскачивались люстры и мебель. Многие в панике выбежали на улицу.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, не менее десяти зданий обрушились ближе к эпицентру. Сейчас спасатели обследуют завалы, под которыми могут находиться два человека, четверых удалось спасти.

В начале июня в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. Тогда трясло город Мугла округа Мармарис. В результате один подросток в приступе панической атаки погиб, еще 69 человек пострадали.

#Турция #землетрясение #подземные толчки #балыкесир
