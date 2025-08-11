Семь человек погибли при ударе ЦАХАЛ по палатке с журналистами в Газе

Семь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по палатке с журналистами в секторе Газа. Как сообщает телеканал Al Jazeera, инцидент произошел возле больницы Аль-Шифа.

Все погибшие были сотрудниками телеканала. Среди них - два корреспондента и два фотографа.

В Израиле уверяют, что один из убитых лишь выдавал себя за журналиста, а на самом деле являлся террористом, который был ответственным за организацию ракетных атак.

Информация о раненых в результате атаки отсутствует.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что израильские военные расстреливают мирных жителей, которые стоят в очередях за гуманитарной помощью.

В то же время в ЦАХАЛ отчитались о сбросе с воздуха семи упаковок с продуктами.