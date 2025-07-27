ЦАХАЛ сбросил с воздуха гумпомощь жителям Газы

Армия обороны Израиля сбросила с воздуха гуманитарную помощь жителям сектора Газа. В состав продовольственных наборов вошли мука, сахар и различные консервы, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Тель-Авив сообщил о возобновлении сбросов гумпомощи.

«ЦАХАЛ недавно провел сброс с воздуха гуманитарной помощи <> сброс включал в себя семь упаковок с гуманитарной помощью, содержащей муку, сахар и консервы», - говорится в публикации израильской армии.

На этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал резкий рост смертей в Газе. Люди гибнут от голода, уточнил он. Среди жертв много детей в возрасте до пяти лет.

По данным ВОЗ, острое недоедание в Газе затрагивает более 10% населения. Кризис усиливается из-за перебоев в поставках гумпомощи и ограничений доступа волонтерских организаций.

Неделю назад в секторе Газа произошла трагедия. Не менее 59 человек погибли при попытке получить гуманитарную помощь в городе Хан-Юнис. Жителей расстреляли израильские танки. Более 200 человек пострадали. Многие из них находятся в критическом состоянии. В ЦАХАЛ инцидент признали и пообещали провести расследование.