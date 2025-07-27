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ЦАХАЛ сбросил с воздуха гумпомощь жителям Газы

Согласно опубликованным ранее данным ВОЗ, в секторе Газа резко выросло количество смертей из-за голода.
Ян Брацкий 2025-07-27 03:24:21
© Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores Keystone Press Agency Global Look Press

Армия обороны Израиля сбросила с воздуха гуманитарную помощь жителям сектора Газа. В состав продовольственных наборов вошли мука, сахар и различные консервы, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Тель-Авив сообщил о возобновлении сбросов гумпомощи.

«ЦАХАЛ недавно провел сброс с воздуха гуманитарной помощи <> сброс включал в себя семь упаковок с гуманитарной помощью, содержащей муку, сахар и консервы», - говорится в публикации израильской армии.

На этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал резкий рост смертей в Газе. Люди гибнут от голода, уточнил он. Среди жертв много детей в возрасте до пяти лет.

По данным ВОЗ, острое недоедание в Газе затрагивает более 10% населения. Кризис усиливается из-за перебоев в поставках гумпомощи и ограничений доступа волонтерских организаций.

Неделю назад в секторе Газа произошла трагедия. Не менее 59 человек погибли при попытке получить гуманитарную помощь в городе Хан-Юнис. Жителей расстреляли израильские танки. Более 200 человек пострадали. Многие из них находятся в критическом состоянии. В ЦАХАЛ инцидент признали и пообещали провести расследование.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Голод #гумпомощь
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