«Искандер» сжег боевиков ВСУ при погрузке фур в Черниговской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по скоплению украинских боевиков и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина в Черниговской области.

Кадры с камеры беспилотника-разведчика публикует Минобороны России.

По данным военного ведомства, незадолго до удара боевики что-то загружали в фуры. Прилет ОТРК застал их за работой.

На опубликованных кадрах видно, как вся погрузочная площадка, груженые фуры и солдаты ВСУ объяты огнем.

Потери противника составили до 20 человек, полностью уничтожены несколько грузовиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.