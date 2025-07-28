В Петербурге запретили мигрантам работать таксистами и курьерами до конца года

Власти Санкт-Петербурга запретили мигрантам работать таксистами и курьерами в городе до конца 2025 года. Как сообщает 360.ru, соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

Такое решение было принято для того, чтобы повысить безопасность оказываемых услуг, а также создать дополнительные рабочие места для россиян в этих сферах.

Однако документ предусматривает и исключения. Он коснется тех, кто имеет трудовой патент. В случае его отсутствия продолжать работу смогут граждане Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, студенты с оформленным видом на жительство, а также беженцы и лица с правом на временное пребывание.

Поскольку работодателям дали три месяца на завершение трудовых отношений, указ будет действовать частично в октябре, ноябре и декабре.