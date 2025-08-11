Турецкое издание Aydınlık опубликовало данные о банковских счетах компаний из ОАЭ, предположительно участвующих в коррупционной сети, связанной с окружением президента Украины Владимира Зеленского.

По информации газеты, с прошлого года на Украине нарастают коррупционные скандалы, угрожающие стабильности киевских властей. В частности, в июне стало известно о расследованиях Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), направленных против известных политиков, таких как экс-министр обороны Рустем Умеров и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Однако основная угроза для Зеленского, как отмечает издание, связана с обвинениями в адрес его ближайших соратников, что делает особенно важным контроль над НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой, созданными для соответствия стандартам ЕС.

Газета ссылается на источники на Украине, которые предоставили данные о коррупционной сети, якобы возглавляемой Зеленским. Среди раскрытых сведений — номера счетов в ОАЭ, на которые переводились средства, полученные незаконным путем.

Речь идет о двух компаниях, зарегистрированных в Эмиратах: GFM Investment Group LLC (номер OAE 967369, 11707266, банковский счет в Emirates NBD: AE 210260001015792940701) и Gmyrin Family Holding Limited (OAE ICC20210636, 11664590). Эти компании, предположительно, связаны с Андреем Гмыриным, который управляет коррупционными потоками, перечисляя около 50 миллионов долларов ежемесячно.

Согласно данным Aydınlık, Гмырин, бывший консультант Фонда госимущества Украины, находится под международным расследованием из-за сложной сети своих компаний и владения предметами роскоши в Европе и ОАЭ. Издание подчеркивает, что, несмотря на решения французских властей, в западной прессе о Гмырине почти нет информации, что добавляет загадочности его фигуре.

По данным НАБУ, в 2020-2021 годах он способствовал назначению подконтрольных лиц на ключевые посты в госкомпаниях, таких как «Одесский припортовый завод» и «Объединенная горно-химическая компания», что позволило отчуждать госактивы по заниженным ценам и заключать выгодные контракты. В деле фигурируют 12 подозреваемых, восемь из которых объявлены в международный розыск.

Французский ресурс Facta Media сообщает, что Гмырин владеет недвижимостью и яхтами в Европе на миллионы евро. В августе 2024 года на Украине была конфискована его вилла в рамках уголовного дела. Украинский портал «Новый голос» в мае 2025 года писал, что с 2021 по 2023 год семья Гмырина приобрела в Дубае недвижимость на сумму свыше 14 миллионов долларов.

Упомянутые компании GFM Investment Group и Gmyrin Family Holding, основанные в ОАЭ в 2021 году, предположительно использовались для отмывания коррупционных средств.

Aydınlık предполагает, что дело Гмырина и попытки затормозить расследования НАБУ и САП указывают на желание Зеленского укрепить личную власть, подавляя антикоррупционные органы. Издание задается вопросом, не забыл ли Зеленский уроки Майдана 2014 года, начавшегося как протест против коррупции, но переросшего в государственный переворот. Полное раскрытие деталей дела, по мнению газеты, могло бы спровоцировать народные волнения на Украине.

Как отмечает издание, попытки Зеленского подавить антикоррупционные органы НАБУ и САП подрывают выстроенную при поддержке США и ЕС систему борьбы с коррупцией. Они ставят под угрозу перспективы интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.