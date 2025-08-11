МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Полянский заявил, что действия Израиля грубо нарушают международное право

В ООН осудили удар Израиля по палатке с палестинскими журналистами.
Россина Бодрова Анастасия Бобылева 2025-08-11 22:09:01
© Фото: Loey Felipe UN Photo, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Исполняющий обязанности Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал убийство палестинских журналистов, произошедшее этой ночью. Он подчеркнул, что действия Израиля нарушают международное право.

«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета безопасности ООН», - заявил Полянский.

Он добавил, что позиция Израиля сильно затрудняет решение конфликта с Палестиной. Управление верховного комиссара ООН про правам человека также осудило убийство журналистов Израилем, об этом говорится в заявлении УВКПЧ, опубликованном в Х.

Трагедия произошла в ночь на 11 августа. ЦАХАЛ нанес удар по палатке с журналистами в секторе Газа. Семь человек погибли, среди них два корреспондента и два фотографа.

