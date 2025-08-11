МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вулканологи предупредили о новых афтершоках на Камчатке

После мощного землетрясения 30 июля обстановка на Камчатке все еще нестабильная, регулярно фиксируются слабые подземные толчки.
Мария Герман Анастасия Бобылева 2025-08-11 22:48:55
Сильный афтершок магнитудой около шести может произойти на Камчатке в ближайшие сутки. Как отметили ученые, трясти будет заметно.

Настроение вулкана Ключевского, по словам вулканологов, сейчас нестабильно. Сегодня он в очередной раз выбросил пепел на высоту 12 км. Это уже десятый выброс за семь дней.

Глава Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко призвал жителей сидеть дома из-за пепла в воздухе, но отметил, что его концентрация в норме и не представляет угрозы.

Активность Ключевского, как и шести других камчатских вулканов, началась после мощного землетрясения 30 июля. Его отголоски - афтершоки - продолжаются. За это время их зафиксировали больше 350.

